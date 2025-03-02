Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın prestij mekânı Trump Country Club’ta, Türk gıda ürünleri ABD’nin seçkin şefleri ve satın almacı isimleriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - Gıda ithalatında dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, çok görkemli bir tadım etkinliği düzenledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında Turkish Tastes Projesi’nin başladığında projede yer alan 6 gıda sektörünün ABD’ye ihracatının 786 milyon dolar olduğunu, 2024 yılı sonu itibariyle ABD’ye gıda ihracatımızın 335 milyon doları yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 1,6 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Türkiye’nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatında 5 milyar dolar hedefleri olduğunun altını çizen Uçak, “Turkish Tastes Projemizde bizimle olan Büyükelçi şefimizin destekleriyle zeytinyağı kuru meyve, baharatlar ve meyve sebze mamulleri sektöründen firmalarımızın ürünleri kendi markalarıyla ABD pazarına güçlü bir şekilde yer almaya başlayacaklar. Projemizde kuruluşlarla iş birliğine olduğu kadar profesyonellere de önem veriyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önce ABD’deki etkinliklerde şefleri ve satın alma yetkililerini bilgilendiriyoruz. Sonrasında anlattıklarımızın sağlamasını yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyoruz. Türkiye’de topraktan çatala konseptinde hazırladığımız programlarla, üretim alanları, işletmeler, kültürel mekanlar ve restoranlarda ürünlerimizi ve kültürümüzü tanıtıyoruz. Şeflerimiz Türkiye programını tamamladıktan sonra bizim ABD’deki büyükelçilerimiz oluyorlar. Zaten amacımız da en başından beri ABD’de Turkish Tastes Topluluğunu oluşturmaktı. Her geçen yıl daha büyük bir aile oluyoruz” diye konuştu.

IŞIK: “TURKİSH TASTES 5. YILDA TİCARİLEŞTİ”

Turkish Tastes Projesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde birinci amaçlarının ticari sonuçlar almak olduğuna vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Turkish Tastes Projesi’nde ticarileşmenin ilk meyvelerinin alınmaya başladığını, bundan sonraki süreçte ticarileşmeye ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Türkiye’de gıda sektörünün ihracat lideri olan hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün, ABD’ye gıda ihracatında da lokomotif görevini üstlendiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında ABD’ye yapılan gıda ürünleri ihracatından yüzde 41 pay aldıklarını paylaştı.

PİTZ: “TÜRKİYE GIDA SEKTÖRÜNDE KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR OYUNCU”

Amerikan Şefler Akademisi Başkan Yardımcısı ve “Turkish Tastes” fahri elçisi Reimund Pitz, Türkiye’nin gıda üretimindeki doğal yöntemlerini ve potansiyelini vurgulayarak, "Şimdiye kadar dört kez Türkiye'yi ziyaret etme fırsatım oldu ve kuru meyvelerin, zeytinyağının üretim sürecini yerinde görme şansı yakaladım. Ürünlerin nasıl tamamen doğal koşullarda yetiştirildiğini, hasat edildiğini ve işlendiğini gözlemledim. Dünyanın dört bir yanında sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdalara olan talep artıyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe küresel ölçekte önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Türkiye, bu alanda bir oyun değiştirici olacak.” dedi.