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AFAD verilerine göre deprem saat 12.37’de Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi.

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