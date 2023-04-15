İyi Parti, Aydın’da vekil adaylarını tanıttı İyi Parti, Aydın’da vekil adaylarını tanıttı

AFAD verilerine göre deprem saat 12.37’de Adana'nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi.