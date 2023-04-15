14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilliği genel seçimlerine bir aydan az zaman kala partilerin çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren İyi Parti, Aydın’da tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda milletvekilliğine aday gösterilen 8 isim basın ile paylaşıldı. İlk üç sırada; Ömer Karakaş, Ahmet Ertürk, Tuğça Canpolat Yılmaz yer aldı. Toplantıda İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katılımcı olarak yer aldı.

İyi Parti’nin aday sıralaması şu şekilde:

1. Ömer Karakaş

2. Ahmet Ertürk

3. Tuğça Canpolat Yılmaz

4. Erhan Algan

5. Semra Yücel

6. Fevzi Köse

7. Cemal Sarı

8. Pınar Öncer

Toplantıda Aydın İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, önümüzdeki seçim hakkında açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’ı ‘bir yol ayrımı’ olarak nitelendiren Recep Taner, “14 Mayıs tarihi, Aydın için Aydınlı için önemli bir tarih. Çünkü 14 Mayıs 1950, Aydınlının sevgilisi olan Adnan Menderesin olduğu seçimlerdir” dedi. Taner’in konuşmasında şunları söyledi:

“Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilliği genel seçimleri var.

Bu seçimler, Türkiye açısından daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bir yol ayrımı, bir referandum şeklinde geçecek. Çünkü Türkiye 20 yıldan fazladır şu andaki sistem olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile yönetilmekte. Ve bu seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, tek adam sistemi ile mi gidecek yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş mü yapacak; bunun oylamasını yapacağız.

Yani bu seçimler, daha önceki yapmış olduğumuz seçimlerden ve bundan sonraki yapılacak olanlardan çok daha önemli bir seçim. İyi Parti açısından, bizim açımızdan bu seçimler referandum gibi bir seçim. Bundan dolayı biz bu seçimlere çok önem vermekteyiz. Biz bu seçimlerde Türkiye’nin önümüzdeki süreci değerlendirerek, geçmişe bakıp geleceğimizi şekillenmesini sağlayacağını düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifleri doğrultusunda 14 Mayıs tarihinde seçimler yapılacak. 14 Mayıs tarihi, Aydın için Aydınlı için önemli bir tarih. Çünkü 14 Mayıs 1950, Aydınlının sevgilisi olan Adnan Menderesin olduğu seçimlerdir. O seçimlerde “Yeter, söz milletin” diyerek kamuoyunun karşısına çıkan Demokrat Parti, bugün aynı şekilde Millet İttifakı olarak 21 yıllık hükümranlığını sürdüren, tek adam sistemi olarak ülkeyi yöneten AK Parti zihniyetinin önüne çıkmaktadır. Dün nasıl ki “Yeter, söz milletindir” dendiyse bugün biz de “Yeter, söz Millet İttifakınındır” diyoruz.

Bu sistemin değişmesi lazım, bu sistemi değiştirecek güçlü bir irade lazım. O irade noktasında da şu anda cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu biz Millet İttifakı Adayı olarak ortaya çıkardık.

Şu anda da altı siyasi parti olarak Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için hep birlikte bir müdahale vereceğiz.

Tabii bizim için önemli olan bir diğer oy milletvekilliği. Çünkü meclis aritmetiğinde yeterli sayıya ulaşmalıyız ki mecliste o kanunları çıkarabilmeliyiz. Mecliste sistem değişikliğini yapabilmeliyiz. Bunun yolu milletvekilliğinde de gerekli sayıyı ulaşmak.”