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Adana Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümünü; konserler, yürüyüşler, spor turnuvaları, çocuk şenlikleri, sergiler, kadın buluşmaları, tiyatro oyunları, konferanslar ve çeşitli etkinliklerle kutluyor, Cumhuriyetin önemine vurgu yapıyor. 16 Ekim’de başlayan etkinlikler, 17 Kasım tarihine kadar devam edecek.ADANA (İGFA) - 100. Yıl Cumhuriyet Konserlerine, Kozan ilçesindeki Kıraç konserinin ardından, Seyhan ilçesi Güney Yıldızı Stadı’nda Pinhani konseriyle devam edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, siyasiler ve Adanalıların katıldığı konserde Cumhuriyet coşkusu üst seviyedeydi. Adanalıların Zeydan Karalar’a yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği konser öncesinde halka hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olan Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini, Cumhuriyette fırsat eşitliği olduğunu, devlet okullarında okuyan çocukların en yüksek mevkilere kadar yükselebildiğini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, “Cumhuriyet böyle bir rejimdir. Daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz. Bugün Türkiye’nin çevresindeki birçok noktada savaş, ölüm ve kan var. Filistin’de yaşanan acıları görüyoruz. Başka yerlerde de savaşlar var ama biz Türkiye’de Cumhuriyetimiz sayesinde barış içinde yaşıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yılı kutlamalarına devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Daha sonra Pinhani konser verdi. Cumhuriyet kutlamalarına katılan Adanalılar hem Cumhuriyet coşkusunu yaşadı hem de Pinhani şarkılarıyla güzel bir gece geçirdi.