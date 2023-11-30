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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararına göre, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 olduğu ve aday olmak isteyenlerin 1 Aralık saat 17.00'ye kadar görevden ayrılmaları gerektiği belirlenmişti. Başvurularda yarın son gün!ANKARA (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin yarın saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılması ya da emeklilik dilekçelerini sunması gerekiyor.

YSK'nın kararına göre bu kapsamda; kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların yarın mesai bitimine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekiyor.

Yasal düzenlemeler uyarınca kamu görevlileri açısından istifa ya da emeklilik dilekçesini belirtilen tarihe kadar sunmuş olmak, görevden ayrılmak olarak kabul ediliyor.

İSTİFASINA GEREK OLMAYANLAR

YSK'nin, önceki yıllarda aldığı kararlara göre, bazı kişilerin aday olabilmesi için görevden ayrılma şartı bulunmuyor.

Buna göre, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, bu görevlerinden istifa etmeden aday olabilecek.

Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların da adaylıklarını koyabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmiyor.