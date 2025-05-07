AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet politikası olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda iç ve dış politika ile milletvekillerinin illerine ilişkin konular ele alındı.

Sözcü Çelik, “Soru-cevap şeklinde çok sayıda konu gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız soruları yanıtladı ve ilgili bakanlara talimat vererek konuların detaylandırılmasını istedi” dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1920059189180747838

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI”

Erdoğan’ın toplantıda “Terörsüz Türkiye” sürecine vurgu yaptığını aktaran Çelik, “Genel Başkanımız, Cumhur İttifakı’nın öncülük ettiği bu sürecin başarıya ulaşması için hassasiyet gösterilmesini istedi. Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması ve feshini ilan etmesi gerekiyor. Bu, bölgedeki emperyalist denklemleri bozacak, demokrasimizin tansiyonunu düşürecek ve yeni olumlu adımları beraberinde getirecek” dedi. Çelik, sürecin somut adımlarla hayata geçeceğini ve devlet kurumlarının bunu sahada takip ederek Erdoğan’a rapor edeceğini belirtti.