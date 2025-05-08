İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM Genel Kurulu’nda yargı sistemini eleştirerek, “Yargı, tahakküm aracı haline geldi. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi hukuku zayıflattı” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, adaletin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, mevcut yargı sistemine sert eleştiriler yöneltti.

Milletvekili Akalın, “Adalet, bir annenin evladına umutla sarılması, bir işçinin alın terinin karşılığını almasıdır. Ancak bugün adaletin sesi bastırılıyor, hukuk tahakküm aygıtına dönüştü” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef alan Akalın, bu sistemin yasamayı işlevsizleştirdiğini, yürütmeyi tek elde topladığını ve yargının bağımsızlığını yok ettiğini savundu. Hukuki süreç tamamlanmadan gözaltına alınanların kamuoyunda “suçlu” ilan edildiğini belirten Akalın, Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki tutuklama hükümlerinin uygulanmadığını, istisna olması gereken tutuklamanın cezalandırma yöntemine dönüştüğünü ifade etti.

Akalın, “Bir tweet atan, bir toplantıya katılan ya da fikir beyan eden insanlar aylarca, hatta yıllarca tutuklu kalabiliyor. Hukuk sisteminin gücü, en zayıfı koruduğunda ortaya çıkar” diyerek, yargının tarafsızlığını yitirdiğini ve adaletin temel ilkelerinden uzaklaştığını vurguladı.