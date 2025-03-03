Bursa'nın Mudanya ilçesinde olağanüstü seçimde 11 aylığına göreve gelen ve geçen hafta gerçekleşen olağan genel kurulda 3 yıllığına güven tazeleyen Soyer Kazancı başkanlığındaki ADD Mudanya Şubesi'nin yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirerek, görev bölümü yaptı.BURSA (İGFA) - Olağan genel kurulda çarşaf liste ile yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan üyelerden oluşan yeni yönetimde Soyer Kazancı, yeni dönemde de ADD Mudanya Şube Başkanı oldu. Yeni yönetimde başkan yardımcısı Ali Tunca Usta, yazman Melek Karaaslan, sayman Eyüp Araz olurken, Kazancı'nın yönetiminde İpek Demirtaş, Mustafa Can Köksal ve Abdüllatif Bademlioğlu üye olarak kaldı.

ADD Mudanya Şubesi'nde Sabih Demirdağ başkanlığındaki Denetim Kurulu'nda Hasan Fehmi Akbulut başkan yardımcısı, Hüseyin Ihlamur ise yazman oldu. Metin Aytürk başkanlığındaki Disiplin Kurulu'nda başkan yardımcılığını Birsen Kermen, yazmanlığı ise Mahmure Uçar üstlendi.

Yeni dönemde Erhan Özekin, Cihan Öztürk ve Sevtap Esen'e ise Genel Merkez’de Mudanya’yı temsil etme görevi verildi.

ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, üyelerinin gösterdiği güvene teşekkür ederek, geçen yıl devraldıkları ve bayrağı daha yukarılara çıkarma hedefiyle el birliğiyle hareket edeceklerini söyledi. 176 üye kaydıyla devraldıkları dernek şubesini bir yılda 102’si kadın 276 üyeye ulaştırdıklarını belirten Kazancı, faaliyetlerine yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.