Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla şehir genelinde geniş çaplı 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da suç potansiyeli taşıyan şahısları caydırmak, halkın güvenliğini artırmak ve güvenlik güçlerinin alandaki görünürlüğünü sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 211 şahıs, 12 araç, 9 motosiklet, 5 umuma açık yer, 5 park ve çevresi kontrol edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimler sırasında şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yaparken, araç ve motosikletler üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

Umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerle, kamu düzeninin korunması ve suç oranlarının azaltılması hedeflendi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmalarını istedi.

Adıyaman’da huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.