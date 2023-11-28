Adiyaman'da, hasarlı olan bir binada hırsız var ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan hasarlı binada hırsızlık için giren şahısların olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek olay yerine geldi.

4 katli hasarlı bina içerisine giren polis ekipleri binayı didik didik aradı.

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Ekiplerin yaptığ aramalarda bina içerisinde kimseyle karşılaşılmazken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.