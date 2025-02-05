Bursa Nilüfer Belediyesi’nin edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırladığı “Şairin Şiir Evreni” söyleşileri kapsamında; usta şair Adnan Özer, edebiyat yolculuğunu, şiire bakış açısını ve hayatının dönüm noktalarını katılımcılarla paylaştı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, “Şairin Şiir Evreni” söyleşisinde bu kez usta şair Adnan Özer’i konuk etti. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, şiir kültürünü geliştirmek ve şiire olan farkındalığı artırmak amacıyla sürdürdüğü “Şairin Şiir Evreni” söyleşileri, edebiyat dünyasının değerli isimlerini okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Nazım Hikmet Kültürevi Şiir Kütüphanesi’nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü Metin Celâl üstlendi.

Adnan Özer, şiirle tanışma hikâyesini, edebiyat yolculuğunu ve şiir anlayışını katılımcılarla paylaştı. Çocuk yaşta okumaya ailesinden kalan kitaplarla başladığını belirten Özer, “Taklit, okuma ve yazın yolculuğunda önemli bir basamaktır. Ailem 1951’de Bulgaristan’dan, Türkiye’ye göç etti. Göçmenlik kimliğim şiirlerime de yansıdı” dedi.

Şiire olan ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Adnan Özer, memur bir ailenin çocuğu olarak sürekli doğuya tayin edilmenin, onu farklı kültürlerle buluşturduğunu söyledi. Özer, “Üniversite okuduğum yıllarda, ‘Köyden gelip şair mi olacaksın?’ diyorlardı. Ama ben her zaman köyü savundum. Çocukken mutluluğu gördüm, sonrasında aynı mutluluğu pek göremedim” diye konuştu.

“KÜBA YOLCULUĞU DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Adnan Özer, şiir serüvenindeki kırılma noktalarından biri olarak 1978’de Küba’ya yaptığı seyahati gösterdi. Küba’nın kendisini masal diyarı gibi etkilediğini ifade eden Adnan Özer, “Çok etkilendim. Ancak 30 yıl sonra gittiğimde aynı hissi yaşayamadım. O devrimci ruh, bana büyük bir sorumluluk yükledi. Küba dönüşü bambaşka bir insandım” dedi.

“NERUDA ŞAİR OLMAMDA BÜYÜK ROL OYNADI”

13 yaşında Pablo Neruda okumaya başladığını söyleyen Adnan Özer, yazarın kendisi üzerinde büyük bir etki bıraktığını belirtti. Özer “Neruda, Nobel Ödülü’nü aldığında 13 yaşındaydım. O isim, bende büyük bir patlama yarattı. Şair olmamda en büyük etkenlerden biridir” dedi.

Söyleşinin sonunda Adnan Özer, okuyucularına ‘Kalbim bir ada olmaz mıydı sana?’ adlı şiir kitabını imzaladı.