İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk’ün işbirliğiyle başlatılan SaDe (Sanatçı Destek Fonu), ikinci döneminde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen genç sanatçıların yeni eser üretimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvurular için son tarih 10 Mayıs 2024.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana kültür ve sanatın farklı alanlarını destekleyen Mercedes-Benz Türk’ün; İKSV’nin yürütücülüğünde oluşturduğu SaDe (Sanatçı Destek Fonu) bu yıl, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 30 yaşını aşmamış sanatçılara çağrıda bulundu.

Tasarı aşamasındaki sanat projeleriyle yapılacak başvurular arasından belirlenecek 5 projeye fondan 5.000’er Avro katkı sağlanacak, ayrıca genç sanatçılara üretim süreçleri boyunca projelerini geliştirebilmeleri amacıyla, alanında uzman mentörlerle çalışma imkânı sunulacak.

Sanatçılar, projelerini hayata geçirirken destek almak isteyecekleri kültür-sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle de bir araya getirilecek.

Program kapsamında adaylar görsel sanatlar (resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim veya baskı teknikleri) alanında bir proje sunumuyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

Değerlendirme sürecini, sanatçı ve akademisyen Şive Neşe Baydar, sanatçı Burçak Bingöl, sanatçı Sinem Dişli, sanat alanı yöneticisi ve sanatçı Erkan Özgen ile sanatçı ve akademisyen Evrim Kavcar’ın üstleneceği SaDe programına başvurular 10 Mayıs Cuma saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.

Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.