Aile Hekimliği sistemindeki yeni düzenlemeler, hem hekimleri hem de vatandaşları mağdur ediyor. AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 1 Mayıs’ta yönetmeliğe sert tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, aile hekimliği sisteminde son dönemde yapılan düzenlemelerin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Ekim ayından beri uyarılarda bulunduklarını ancak duyulmadıklarını belirten Kandemir, mevcut yönetmeliğin “eziyet haline geldiğini” ve hem çalışanları hem de vatandaşları kaosa sürüklediğini ifade etti.

Yeni yönetmelikle ilaç yazımı, memnuniyet anketleri, hastane başvuru oranları ve muayene sayıları gibi kriterlere bağlı kesintiler artarken, nüfus kaydırmaları da aile hekimlerini maddi ve idari açıdan zorluyor. Kandemir, “Ay sonlarında yapılan bu işlemler, tüm görevlerini tamamlayan hekimler için haksızlık yaratıyor. ASM’ye gelmeyen hastalardan yapılan kesintiler ve artan vergi yükü, çalışanları finansal ve psikolojik baskı altına alıyor” dedi.

Artan baskılar dolayısıyla bazı aile hekimliği birimlerinde boşalmalar yaşandığını, bu durumun vatandaşların sağlık hizmetine erişimini zorlaştırdığını vurgulayan Kandemir, “Tercih edilmeyen ve devreden pozisyonlar, sistemin zayıf noktalarını gösteriyor” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı’na seslenen Kandemir, “Daha fazla mağduriyet olmadan bu eziyet yönetmeliğine acilen müdahale edilmeli” uyarısında bulundu.

Mücadele kararlılığını “Ya hep birlikte ya hiçbirimiz” sloganıyla ortaya koyan Kandemir, çalışma koşulları iyileşene kadar eylemlerine devam edeceklerini, vatandaşların da sağlıklı bir sistemde hizmet alabilmesi için çalışacaklarını kaydetti.