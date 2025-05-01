Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir Türkü klibi hazırladı.ANKARA (İGFA) - '1 Mayıs Türküsü' için çekilen klipte emeğin gücüne, alın terine ve helal kazancın önemine vurgu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, klip videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sözleri ve bestesi Yücel Arzen tarafından hazırlanan türküde, ''Yüzü gülsün emekçilerin. Yaşasın 1 Mayıs bizim" sözleri yer aldı. Arzen, eserde Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserinden alıntılara da yer verdi.

Klibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Işıkhan paylaşımında ayrıca "Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.