AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Bizim işimiz de gücümüz de milletimize hizmet. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, kalkındırmak ve geleceğe hazırlamak için hiç durmadan, yorulmadan çalışacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Adayı Savran, gün boyu esnaf ve STK ziyaretleri gerçekleştirerek mahallelerde vatandaşlarla buluşurken iftar sonrasında ise ev ziyaretleri yaparak toplumun farklı kesimleri ile bir araya gelip görüş ve önerilerini dinliyor.

Yeni dönemde yapacakları çalışmaları tek tek anlatarak vatandaşlardan destek isteyen Savran, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her alanda hizmet ettiğimiz Nevşehirli hemşehrilerimin bize verdiği desteğe teşekkür ederim. Samimiyetle, herkesin oyuna talibiz. Gittiğimiz her yerde coşkuyu, sevgiyi, azmi görüyoruz. 31 Mart akşamı inşallah biz kazanacağız. Çünkü bizim Nevşehir için yapacak daha çok işimiz var. Daima el ele, daima gönül gönüle AK Belediyecilik destanını sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.