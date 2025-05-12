Bursa AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve ilçe yöneticileri, vatan uğruna evlatlarını feda eden şehit annelerini ve Osmangazi ilçesindeki anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

İlk olarak şehit annelerine yapılan ziyarette duygusal anlar yaşandı. İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, “Şehitlerimizin emaneti, hepimizin emanetidir” diyerek şehit ailelerine olan vefa ve minnet duygularını dile getirdi. Ellerinden öpülen şehit anneleriyle yakından ilgilenilirken, duaları alındı ve her zaman yanlarında olunduğu mesajı verildi.

Programın devamında ise Osmangazi’nin çeşitli mahallelerinde yaşayan anneler ve anne adayları ziyaret edildi. AK Parti heyeti tarafından annelere çiçek ve küçük hediyeler takdim edildi. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşanırken, annelerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Başkan Kurtuluş yaptığı açıklamada, “Annelerimizin sevgisi, duası ve fedakârlığıyla güçlü bir toplumu birlikte inşa ediyoruz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, her zaman toplumun temel direği olan annelerin yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.