Sibel Can, Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicisiyle buluşan son albümü Drama’nın en çok konuşulan parçalarından, söz ve müziği Cem Adrian imzalı “Pes” in klip çekimi için kamera karşısına geçti.İSTANBUL (İGFA) - Sibel Can'ın dinleyicilerden gelen yoğun istek ve yapılan anket sonuçlarıyla belirlenen 'Pes' şarkısının klibi, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi.

Albüme adını veren Drama şarkısının klibini de başarıyla yöneten Melih Kun’un yönetmen koltuğunda oturduğu çekimler, boğazda hareket halindeki özel bir teknede gerçekleşti.

Yaz ayının da müjdecisi olan, izleyenlerin içini serinleten klipte ünlü sanatçı, hem boğazın nefis havasını soludu hem de keyifle şarkısını okudu.

Güneşli havanın eşlik ettiği çekimlerde ekip de hem denizin tadını çıkardı hem de göz alıcı görüntüler yakaladı.

Emre Moğulkoç’un kalplere dokunan aranjesi ve Sibel Can’ın eşsiz, enfes yorumuyla müzikseverlere hediye olan şarkı, sanatçının hit olmuş parçaları arasında yer almayı da başardı.