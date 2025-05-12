Keçiören Belediyesi’ne bağlı Gönül Köşkü Huzurevi’nde Anneler Günü kutlaması düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de Anneler Günü dolayısıyla huzurevinde gerçekleştirilen sazlı sözlü etkinlikle sakinler doyasıya eğlendi.

Çiçek hediye edilmesiyle başlayan programda hep beraber pasta kesildi. Gönülden Esintiler Sanat Topluluğu’nun sahne aldığı müzik ziyafeti anneler başta olmak üzere tüm huzurevi sakinlerini mest etti.

Programa Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Hakan Ataoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Sabrınız, emeğiniz ve bizlere kazandırdığınız değerler ile toplumumuzun temel direkleri olduğunuzu biliyor ve sizleri saygıyla selamlıyoruz. Misafirimiz olarak geçirdiğiniz her günün sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni ediyor, sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Kalbim ve dualarım sizlerle" dedi.