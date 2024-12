AK Parti Konya ilçe teşkilatlarında 8. Olağan Kongre süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılım sağladığı AK Parti Seçuklu İlçe Teşkilatı kongresinde Arif Bağcı delegelerin oylarının tamamını alarak başkan seçildi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Teşkilatları'nın 8. Olağan Genel Kurulu'nda heyecan Selçuklu ilçesinde yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı genel kurulda AK Parti Selçuklu'da delegelerin tüm oylarını alan Arif Bağcı teşkilatın yeni başkanı seçildi.

AK Parti Selçuklu'nun genel kurulunda divan başkanlığını AK Parti MYK Üyesi Ekrem Çelebi yaptı. Kongrede konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 yıldır millete aşk ile hizmet etmeye devam ettiklerini kaydederek, "Bu şehir insanlığın yüreğine ışık saçan sevgi ve hoşgörü coğrafyası, ilim, hikmet ve irfanın duasıdır. Konya ülkemizin güçlenmesine, kalkınmasına omuz veren Türkiye'nin yüzyılı hedeflerine gönül veren, mazisinden aldığı ilhamla geleceği inşa eden şehir adıdır. Kıymetli hemşehrilerim bu salon milletin iradesinin cesaretinin ve kararlılığının buluştuğu bir mekandır. Bizler her kongrede yenilenen her seçimde güçlenen ve her daim milletimizin hizmetinde olan büyük bir davanın mensuplarıyız" dedi.

"Yolumuza çıkan her türlü engeli açtık" diyen Çelebi, "Sözde değil, özde icraat yaptık. Allah'ın izniyle de yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Bugün Türkiye her alanda büyüdü ve güçlendi. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide, güvenlikte ve pek çok alanda güçlü adımlar attı. Ekonomide büyümenin ve kalkınmanın önünü açtı. Yerli üretimi güçlendirdik. Böylece yerli kaynaklarla büyüyen bir ekonomiye sahip olduk. Hamdolsun artık kendi teknolojisini kendisi üreten, dışa bağlı olmayan, gücünü kendi kaynaklarından alan bir ülkeyiz.” dedi.

Görevini devreden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, AK Parti’nin bir siyasi partiden öte kıyamete kadar sürecek bir davanın adı olduğunu ifade ederek, partiye olan aşkın devam edeceğini söyledi. Ceyhan, yeni başkan Arif Bağcı ve yönetimine başarılar diledi.

Kongre, protokolün ve teşkilat üyelerinin sahnede günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.