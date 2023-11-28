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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Ahmet Uğur Baran, Karşıyaka çarşısına engelli esnafın girişinin yasak olduğunu öne sürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV Ekranlarında yayınlanmakta olan” Herşeyi konuşalım ”programına konuk olan Ahmet Uğur Baran, ”Karşıyaka çarşısında birkaç taş değiştirip adına 'yenileme' deniliyor. Âmâ taşlar hala oynuyor, insanların ayakları ıslanıyor. Burası Kemeraltı’ndan sonra insanların uğrak noktalarından birisi. Çarşı düzenlemesinin yapıldığı sıra da ilk yaptıkları iş, ekmek parası kazanma derdinde olan engellilerin tezgahlarını kaldırmak ve girişlerine yasak konulması oldu.” dedi.



Program sırasında Karşıyaka’da yılan hikayesine dönen stat sorununa da değinen Baran, Başkan Cemil Tugay Bey, büyükşehir hayallerine dalınca stadı yapamayanın kendileri olduğunu çabuk unuttu" şeklinde konuştu.

AK Partili Baran, "Azat Yeşil Bey'in iki ayda aldığı muvafakati, 2 senedir almayı beceremeyen Cemil Tugay, işi siyasete dökerek hamaset yapıyor. Karşıyaka Belediyesi'nin kurumsal kimliğinin gücü, bu muvafakatı almaya fersah fersah yetecekken, işi yapmak istemeyenler "Mimar muvafakat vermiyor" yalanına sarıldı. Demek ki istenince, ortaya irade konunca alınabiliyormuş. Cemil Bey, "Keşke bize verseydi" diyerek hamaset yapacağına, "Ben neden alamadım?" sorusuna net bir şekilde cevap vermelidir. 2 yıldır stadı yaptık, yapacağız, yapıyoruz, muvafakat çıkmadı, bakanlık vermedi masallarıyla Karşıyakalıları oyalayan Cemil Tugay'a artık kimse inanmıyor. “diye konuştu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, Karşıyaka Belediye Başkan aday adayı olduğunu da açıkladı.

AK Partili Baran, "Aktif çalışmayla geçen Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliğim boyunca belediye bütçesinden sosyal konulara kadar birçok alanda, siyasetteki tecrübemi belediyecilikle birleştirme fırsatı buldum. Karşıyaka Belediye Meclisi'nde 5 yıldır arkadaşlarımızla birlikte ses getiren, ilçe halkının çıkarlarını savunan bir şekilde aktif muhalefet görevini yerine getirdik. Şimdi sıra, yanlış bulduklarımızı, doğruya çevirmede." dedi: