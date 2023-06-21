Türkiye’nin Robotik Markası AKINROBOTICS bir yeniliğe daha imza atıyor. AkınRobotics ve Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açılıyor.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren AKINROBOTICS eğitim alanında attığı adımla yeni bir başarıya daha imza atıyor. AKINROBOTICS’in Bahçeşehir Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yapay zeka ve robotik teknolojileri yüksek lisans programı açılıyor.

İş birliği kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programı tezli bir program olacak ve derslerin tamamı İngilizce olarak verilecek. Üniversitenin sorumlu olduğu müfredata uygun şekilde oluşturulan program kapsamında verilecek olan ders içerikleri, AKINROBOTICS mühendisleri tarafından iş dünyası ve yine AKINROBOTICS’in faaliyet gösterdiği sektörler ile uyumlu olacak şekilde hazırlandı.

Düzenlenen imza töreninde konuşan AKINSOFT ve AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, “2023 vizyonlarımız arasında AKINROBOTICS Yüksek Teknoloji Enstitüsü açmak vardı. Cumhuriyetimizin 100.yılında bu vizyonumuzu Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka ve robotik teknolojiler alanında yenilikçi vizyonları benimseyen, bu alanlarda kendini geliştirmek ve kariyerlerinde zirve yapmak isteyen öğrencilerimiz için AKINROBOTICS – BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Yapay Zeka ve Robotik Teknolojileri alanında

yüksek lisans programımızı bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Programa kayıt olan öğrencilerimiz, yapay zeka ve robotik teknolojilerin ana damarları olan ileri robotik, yapay zeka veri öğrenim bilgisi, mekaniksel üretim metotları, arayüz yazılım becerileri ve gömülü yazılımlar alanlarında piyasanın talep ve isteklerini en doğru şekilde karşılayacak eğitimleri alıyor olacaklar. Eğitim İş birlikteliklerimiz önümüzdeki dönemde Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Blockchain Mühendisliği, Metaverse Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Bilimi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri ana bilim dallarında devam edecek.” dedi.