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Akosman yaptığı açıklmada şunları dile getirdi: “AKP milletvekili Mustafa Savaş’a yakınlığıyla bilinen yerel bir gazete, adeta Özlem Çerçioğlu’na iftira atmayı kendine şiar edinmiş. Varsa yoksa iftira, varsa yoksa kendi çapında nafile çabalar. Bakın; bu belediye 2009’dan evvel AKP belediyesiydi. Nurlar içinde yatsın, Belediye Başkanı nasıl kaçacağını bilemedi AKP’den. O dönem yapılan işin düzeyi ortada. Aydın 2009’a kadar parlak bir dönem geçiremedi. Ortaya bir icraat koyamadı. Ancak 2009 yılına gelindiğinde, bu şehir hizmetle tanıştı. Özlem Çerçioğlu Türkiye’nin en başarılı belediyeciliğinin örneklerinden birini bu şehre yaşatmaya başladı. O dönemi hatırlayanlar çok iyi bilirler; Özlem Çerçioğlu’ndan evvel Adnan Menderes Bulvarı’nda bırakın bir kadını, bir erkek bile zor yürürdü. Ne oldu? Temizledi attı. Atıl durumdaki meydan alanından; modern otoparkıyla, tesisleriyle bir meydan yarattı. Ha AKP hasedinden yıllarca mitinglerinde kullanmadı, gitti trafiği kapattı. Sonunda ne oldu; millet isyan edince kullanmak zorunda kaldı. AKP’nin eline düşseydi rezidanslar dikilecek olan tekstili kamulaştırdı. 170 bin metrekare parka çevirip, Aydın halkının hizmetine sundu. Işıklı’da 400 bin metrekare alanı kamulaştırdı ve şimdi yine park yapıyor. 30 bin metrekare Mimar Sinan Parkı’nı bitirdi, her gün binlerce Aydınlı geliyor. Nazilli İstasyon Meydanı’nın 40 yıllık keşmekeşliğini tüm engelleme girişimlerine rağmen sona erdirdi. Yıllardır bitmeyen Kuşadası Atık Su Arıtma Tesisi’ni tamamladı. Akbük’e, Buharkent’e onlarca beldeye yüzlerce km. yeni atık su ve içme suyu altyapısı kazandırdı. Özel idare döneminde suyu olmayan 60 köye Büyükşehirle Özlem Çerçioğlu su getirdi. Aydın şehrine hizmet oldu yağdı. Bakın şimdi Söke’ye yeni otogar, park, yeraltı otoparkı yapılıyor. Aydın’a, Çine’ye, Buharkent’e yeni otogarlar yaptı hizmete açtı. Binlerce km yol, kültür merkezleri, spor tesisleri yaptı. Aslında yapılan hizmetleri yazmaya ne kalemler, ne de satırlar yeter. Ancak sözün özü, Özlem Çerçioğlu ile Aydın altın çağını yaşıyor. Ha bu kadar hizmeti kıskanmak normal mi? Mustafa Savaş’ın yapmadığı, hizmetlere, AKP’nin Aydın’da taş üstüne taş koymamasına, “uçacağız” deyip uçura uçura; enflasyonu, zamları uçurmasına bakılırsa normal. Onlardan başka da bir şey beklenmez zaten değil mi?” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı