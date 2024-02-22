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Bulut, tüm bakanlıklar sizde hiç bişi yapmadınız Belediye Başkanı olursanız yapacaksınız. Elinizi kolunuzu bağlayanmı var diyerek sert sözlerle eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Bulut AKP hükümetini ve AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ı sosyal medya hesabından sert dille eleştirdi.

Serdar Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ulaştırma Bakanı iktidarda,

Turizm Bakanı iktidarda,

Çevre ve şehircilik Bakanı iktidarda,

Ekonomi Bakanı iktidarda Sanayi Bakanı iktidarda, Karayollari iktidarda,

Toki iktidarda,

Bir BELEDİYE alamayinca hizmet yapamıyorlarmis . Buna inanan varsa zaten onun sorgulama düşünme akli yerinde mi onu sorgulamak lazim.

Elinize vuran mi var sehirler de yapin hizmetleri yok belediyeyi de verin öyle yaparız diyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber: Yaprak Kaplan