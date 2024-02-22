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Cumhuriyet Halk Partisi Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke’de yapılan hizmetler ve sosyal belediyecik anlamında kısa sürede kendinden söz ettirirken vatandaşa olan davranış ve samimi tavırları Sökelilerden taktir topladı.

Her fırsatta personelli ile birlikte bir araya gelen Arıkan, Belediye çalışanlarının kalbinde yer etti. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, ilçede kurulan Çarşamba Pazarı sonrası belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte temizlik yaptı.

Başkan Mustafa İberya Arıkan, iş bitiminde işçilerle birlikte sıcak bir çorba içti. İşçi ve emekçinin her zaman yanında olduğunu gösteren Başkan Arıkan; egosuz, samimi tavırlarıyla da gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Haber: Ömür Yapıcı