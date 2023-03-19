AKP’li Başkan Bir Aydır Doğal Gaz ve Türk Telekom alt yapı çalışması bitmiş olan sokağı çamur içinde bıraktığı için vatandaşlardan büyük tepki topladı. Mahalle sakinlerinin defalarca AKP’li Belediye Başkanı Kaplana durumu ilettikleri ancak kimsenin ilgilenmediğini söylediler.

Hizmet üretiyoruz diye sloganlar atan AKP’li Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı merkez içinde bulunan Hatuniye Cami sokağı “ Bir Aydır Doğal Gaz ve Türk Telekom çalışmaları biteli kaç günler oldu hani nerede hizmet” diye tepki gösteren vatandaşlar ayrıca burası Okul sokağı ve güzergâhı. Bu sokaktan çocuklarımız Okula gidiyor ve çamur içinde yürümek zorunda kalıyorlar.

Her fırsatta hizmetten bahseden AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, kendi sokağına ve yandaşlarının oturduğu sokaklara hizmet ediyor ama bize gelince hiç bir şey yapılmıyor ifadeler kullanan Koçarlı halkı, hizmetin olamadığını sadece göstermelik hizmetler olduğunu dile getirerek, “yapılan hiçbir çalışma yok. 1 Ay belki daha fazla oldu Doğal Gaz ve Türk Telekom çalışmalarını bitirdi. Bu sokak çamur içinde, çöplerimiz sorun, kaldırımlar sorun, görünmeyen birçok yer var. Buyurun gelin gezin. Ara sokaklarımızda hizmet var mı, yok mu kendi gözlerinizle görün”. Diyerek isyan ettiler.

Haber: Cemil Ağırbaşer