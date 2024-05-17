10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak amacıyla Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleşen programda; birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi, konuklara doğaçlama tiyatro gösterisi sundu. Belediye bünyesinde hizmet veren Otizm Yaşam Merkezi’nin yetenekli öğrencilerinden oluşan Müzik Grubu ve Koro ekibi performansları ise büyük beğeni topladı. İnteraktif oyun ve yarışmaların da yer aldığı organizasyonda; palyaço gösterileriyle katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Başkan Yetişkin: “kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz”

Engelsiz Buluşma etkinliğinde konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Hepimiz bir gün çeşitli nedenlerle engelli bireyler olabiliriz. Bu konudaki farkındalığı artırmalıyız. Anlamlı organizasyonumuz bu amaca hizmet ediyor. Birlikte yaşama kültürünü geliştirmeliyiz. Kendinizi asla yalnız hissetmeyeceksiniz. Sizler için varız” ifadelerini kullandı.

Dayanışma örneklerinin de sergilendiği programda Aydın Girişimci Kadınlar Paltformu Başkanı Nebahat Üstüner, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Efeler Belediyesi’ne akülü tekerlekli sandalye bağışladı.