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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse Kitap Kahve, Çayırovalılar tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Manzarası ve ferah ortamıyla kitapseverlerin uğrak yeri olan Akse Kitap Kahve, ilçe sakinleri tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Eşsiz manzarasıyla birlikte, kitapların büyülü dünyasıyla Çayırovalıları bir araya getiren Akse Kitap Kahve, hemen her yaştan Çayırovalıyı ağırlamaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan Akse Kitap Kahve; ders çalışmak, kitap okumak ve yakınlarıyla sohbet etmek isteyenlerin birinci adresi konumunda. Bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi konuk eden Akse Kitap Kahve, sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinlerinin de uğrak noktası. Akse Kitap Kahve’yi ziyaret eden minik çocuklar aileleriyle birlikte kitapların büyülü dünyasıyla bir araya geliyor. Öğrenciler ise kendileri için oluşturulan alanlarda ders çalışarak sınava hazırlanıyor.

BİR KÜTÜPHANEDEN DAHA FAZLASI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yeni nesil kütüphanelerden olan Akse Kitap Kahve’den vatandaşlar çok memnun. Bünyesinde on binlerce kitabı barındıran ve kaynak zenginliği ile araştırma yapmak isteyenlerin istedikleri konuya rahatlıkla erişebildiği Akse Kitap Kahve, ders çalışma, dinlenme, alanlarının yanı sıra mimarisi, tasarımı ve manzarasıyla gençlerin vakitlerini değerlendirdiği ve kendilerini geliştirdiği merkezler haline geldi. Manzara ve kahve eşliğinde kitap okumanın en keyifli adresi olan Akse Kitap Kahve, Çayırovalılar için bir kütüphaneden daha fazlası.