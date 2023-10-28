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Ligin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, TOFAŞ Basketbol Takımı'nı ağırlayacak. Bugün Enka Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve beIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet-2 mağlubiyet alan Bursa ekibi, Reeder Samsunspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ne karşı kazanırken; Beşiktaş Emlakjet ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’a kaybetmişti.

İzmir deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefleyen Bursa ekibinde sakatlığı devam eden Austin Wiley dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sezona iyi başlangıç yapan takımlarndan biri olan Burak Gören yönetimindeki Petkimspor’un ise ligde 3 galibiyet-1 mağlubiyeti bulunuyor. Evinde oynadığı maçlarda Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Ekmas’ı yenmeyi başaran Petkimspor, ligdeki son maçında da deplasmanda Reeder Samsunspor’u 81-67 mağlup etmişti.

Bugün Enka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.