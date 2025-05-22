Gazeteci Murat Topçu, Almanya’da Atatürk anıtı yapılması için SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu’na dilekçe sundu. Karaahmetoğlu, öneriyi Alman Parlamentosu’na taşıyacağını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGDA) - Almanya’da yaşayan Türk gazeteci Murat Topçu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için anıt talebinde bulundu.

Topçu, bu amaçla SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu’na Almanca bir dilekçe verdi.

SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, talebi olumlu karşılayarak konuyu Alman Parlamentosu’nda gündeme getireceğini belirtti.

Murat Topçu, “Dünyanın birçok ülkesinde Atatürk anıtı var, ama Almanya’da yok. Bu eksikliği gidermek için öneride bulundum. Umarım olumlu sonuçlanır” dedi.

Söz konusu girişimi, hem Türkiye’den, hem de Avrupa’daki Türk toplumundan takdir topladı.