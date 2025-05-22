Konya Meram Belediyesi tarafından oluşturulan turizm destinasyonunun iki özel noktası Meram Bağı ve Meram Tarihi Aile Çay Bahçesi 2025 sezonu için kapılarını yeniden araladı.

KONYA (İGFA) - Doğanın, tarihin ve huzurun kucaklaştığı bu iki özel mekân, Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirlerini büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

18 bin metrekarelik alanda, doğanın eşsiz renklerini taşıyan yaklaşık 200 meyve ağacıyla Meram Bağı ziyaretçilerini hem doğa ile buluşturuyor hem de ilçenin görkemli mazisine götürüyor. Elma, kiraz, ayva, erik, kayısı ve hünnaplar, sadece toprakla değil, ziyaretçilerin hatıralarıyla da yeşeriyor. Dallarında sincapların oynadığı ağaçların gölgesinde, Gedavet Rüzgarı eşliğinde çayların yudumlandığı bu özel mekanda misafirler en özel anlarını sevdikleriyle paylaşıyor. Her biri mevsiminde dalından koparılıp ikram edilen meyveler, geçmişin geleneklerini yaşatan tatlar olarak Meram’ın bağrında yeniden hayat buluyor. Bağ da ayrıca kadim Konya medeniyetinden izler taşıyan bir taş ev de yükseliyor. Bu tarihî yapı, hem nostaljiye hem de estetiğe davetiye çıkarıyor.

GEDAVET ESİNTİSİ EŞLİĞİNDE BİRAZ NOSTALJİ AMA FAZLASIYLA MUHABBET; MERAM TARİHİ AİLE ÇAY BAHÇESİ

Meram Köprüsü’nün yanı başında, Tavusbaba Türbesi’nin hemen altında yer alan Tarihi Meram Aile Çay Bahçesi, Meram Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle eski canlılığına yeniden kavuştu. Çayın kenarına uzanan kordon boyu, gölgeli teras katları ve cıvıl cıvıl ortamıyla bu alan, bir zamanlar olduğu gibi yeniden Meram’ın sosyal ve kültürel nabzının attığı yerlerden biri haline geldi. Yazlık çay bahçesinde Gedavet rüzgarları eşliğinde içilen çayın tadı damaklarda bambaşka güzellikte bir lezzet bırakıyor. Misafirler burada bir taraftan nostalji yaşarken bir taraftan da sevdikleriyle eşsiz zaman geçirebilme fırsatı yakalıyor.

BAŞKAN KAVUŞ: “BU İKİ ALAN İLE MERAM’DA, GEÇMİŞİN İHTİŞAMINI VE ZARAFETİNİ BUGÜNÜN HUZURUYLA BULUŞTURDUK”

9 noktadan oluşan Meram Gezi Rotası’nda bulunan bu iki nadide alanda başlayan yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm hemşehrilerini bu güzellikleri yaşamaya davet etti. Bu iki noktanın ilçedeki turizm destinasyonunun tam merkezinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Kavuş; “Meram Bağı’nı ve Meram Tarihi Aile Çay Bahçemizi geçtiğimiz yıllarda yeniden ayağa kaldırmıştık. Hedefimiz, buraları eski cıvıl cıvıl günlerine döndürmek, Meram’ın ruhunu buralarda yeniden hayat buldurmaktı. Bugün görüyoruz ki; insanlar yeniden buraya geliyor, çocuklar oynuyor, aileler dinleniyor, dostluklar pekişiyor. Şehir hayatının gürültüsünden bir nebze uzaklaşmak, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir atmosfere adım atmak isteyen herkes için Meram Bağı ve Tarihi Aile Çay Bahçesi eşsiz bir fırsat. Yeşile, huzura ve geçmişe açılan bu yolculukta Meram’ın ruhunu yaşamak isteyen herkesi Meram Bağı’na ve Aile Çay Bahçemize bekliyoruz.” diye konuştu.