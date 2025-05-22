Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Yaşayan Matematik Atölyesi’ ile 5.sınıf öğrencileri matematiği oyunlarla öğreniyor.

MUĞLA (İGFA) - Kentte sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif içerikli programlar uygulayarak vatandaşların bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, atölyelerle çalışmalarını pekiştiriyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde başlayan ‘Yaşayan Matematik Atölyesi’, 5. sınıf öğrencilerin katılımıyla 8 hafta boyunca sürecek. Atölyede çocuklar; yaratıcı drama, geleneksel çocuk oyunları, zekâ oyunları gibi yöntemlerle matematiği yaşayarak öğrenecek, yeniden keşfedecekler.

ÇOCUKLAR PROBLEMLERİ BİRLİKTE KEŞFEDİP ÇÖZÜM ÜRETİYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda drama lideri olan Doç. Dr. Baki Şahin’in eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyede, klasik matematik öğretiminden farklı bir yöntem izleniyor. Atölyenin temel amacı, öğrencilere matematiğin günlük yaşamla olan ilişkisini fark ettirmek ve öğrenilen bilgilerin öğrencilerin yaşantısına aktarılmasını sağlamak.

Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik, katılımcı odaklı bir içeriğe sahip olan atölye ile öğrenciler problemleri birlikte keşfedip, birlikte çözüyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Felsefe ve Yaşam Akademisi’nde 18 Mayıs’ta başlayan “Yaşayan Matematik Atölyesi”, her Pazar günü 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Sekiz hafta sürecek program boyunca katılımcılar, matematiği günlük yaşamla ilişkilendiren uygulamalı etkinliklerle buluşacak.

BAŞKAN ARAS: “ÇOCUKLARIN ÖZGÜRCE DÜŞÜNEBİLDİĞİ, SORULAR SORABİLDİĞİ BİR GELECEK İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bugünün çocukları yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri olacak. Bireylerin merak duygularını beslemelerine, sorgulamalarına, deneyimlemelerine ve kendi öğrenme yollarını inşa etmelerine zemin hazırlamak, toplumsal bir görevdir. Yaşayan Matematik Atölyesi’yle sadece bir dersin daha eğlenceli hale gelmesini değil, çocukların birlikte düşünmeyi, birlikte üretmeyi ve birlikte çözüm bulmayı öğrenmelerini önemsiyoruz. Matematik; sadece formüllerden değil, hayatı anlayabilme becerisinden ibarettir. Biz de bu becerinin tohumlarını çocuklarımızın zihinlerinde yeşertmek istiyoruz. Çünkü çocukların özgürce düşünebildiği, sorular sorabildiği bir gelecek inşa etmek zorundayız.” şeklinde konuştu.