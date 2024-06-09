Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde yaşayan 3 erkek çocuk babası Turhan Topraklı, oğlu Barış Topraklı ve torunu Ömer Efe Topraklı ile her yıl doğum gününü bir arada kutluyor.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - 3 erkek çocuk babası olan Turhan Topraklı, Türkiye'nin Karabük ilçesine bağlı Yenice'de 8 Haziran 1971'de dünyaya geldi. 1972'de Almanya'nın Bottrop şehrine maden işçi ailenin çocuğu olarak geldi. Topraklı, 8 Haziran 1991 yılında Bottrop şehrinde dünyaya gelen Barış adında bir oğlu oldu. 8 Haziran 2022 yılında Dinslaken şehrinde dünyaya gelen Ömer Efe adında ise bir torunu oldu.

Turhan Topraklı, kendisinin 20 yaşında baba olduğunu ve ilk oğlunun da kendisinin doğum gününde dünyaya gelmesinin sürpriz olduğunu belirterek, dedeliğini de yine bir doğum gününde tattığını söyledi. "Duygusal olarak paylaşılamaz ve anlatılamaz." diyen Topraklı, "İnsana hayal gibi geliyor, yüce rabbimizin bir lütfudur. 20 yaşında baba oldum. İlk oğlum Barış'ın benimle birlikte doğum günü olması ve dünyaya gelmesi bir sürpriz oldu. Daha sonra da, oğlum evlendi ve o da baba oldu, ben de dede oldum. Torunum da, benim ve oğlumun gibi aynı tarihte dünyaya geldi. Biz de her yıl hep beraber doğum günümüzü bir arada kutluyoruz. Allah, çocuklarıma ve torunuma uzun ömürler versin. Sağlık ve sıhhat versin" diye konuştu.