Keşanlı kano sporcusu Alpaslan Canbaz, amacının bölgeye bu sporu tanıtmak ve yaymak olduğunu belirten yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Kendisinin, bisiklet turlarına katıldığını, yol ve yarışmalarda da bisikletle yarıştığını, traking de yaptığını belirterek, “Ancak bunları hiç biri denizde kanomla gezip kamp kurmak kadar zevk vermedi. Benim bu sezon kano ile hedeflerimin başında Enez-Adilhan, Şarköy-Tekirdağ, Gökçeada-Bozcaada ve Eceabat, Şehitlik gibi yerleri kanom ile gezeceğim.” dedi.

Alpaslan Canbaz, Kano’nun ilk kez Amerika yerlileri tarafından avcılık ve balıkçılık amaçlı olarak kullanıldığını da belirterek kano ile ilgili bilgiler de vererek şunları söyledi. “Ancak bugün itibariyle kullanılmasını sağlayan İskoç sporcu, gezgin, avukat olan Jhon MacGregor’dur. 1860 kanonun spor olmasını sağlamıştır. 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Uluslar arası Kano Federasyonu tarafından kano kulüpleri kuruldu. Kano 1936 Olimpiyatlarında yarışmaya dahil edildi. Kano, deniz, göl, nehir gibi sularda yapılır. Riskli bir spordur. Çünkü hız, dalga, yokuş nedeniyle yükseklik faktörlerinin yanı sıra yoğun bir fiziksel çaba gerektirir.”