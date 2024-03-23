Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kayseri Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları, senato üyeleri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Salona girişte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Gezeravcı, öğrencilere Türkiye’nin “Milli Uzay Programı” ile astronot olmak için geçtiği aşama ve testleri anlattı. Uzayda yaşadıkları ile yaptığı bilimsel çalışmalardan da bahseden Astronot Alper Gezeravcı, teknoloji üretimi ve kullanımında öğrencilere yol gösterici tavsiyelerde de bulundu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa plaket takdim etti.

Keyifli söyleşiden dolayı Alper Gezeravcı’ya teşekkür eden Rektör Karamustafa, "İlk Türk astronotumuz olan Sayın Alper Gezeravcı ülkemizin milli uzay programı çerçevesinde gerçekleştirdiği uzay yolculuğu ve bu kapsamdaki bilimsel çalışmalara ilişkin test ve deneyleri başarılı bir şekilde tamamladı. Hepimiz bu yolculuğu heyecanla izledik, büyük gurur duyduk, göğsümüz kabardı. Elbette bu çalışmalar kararlı ve güçlü devlet iradesi ve gücü sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu vesile ile Tam Bağımsız Türkiye’nin Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu milli teknoloji hamlesinin sonucunda inşallah bu gençler arasından da daha nice Alper Gezeravcı’lar çıkacaktır ve bu memleketi daha da ileriye taşıyacaktır. Türkiye’yi ve Türk’ün gücünü her daim dünyaya duyuracaklardır.

Üniversitemize gelmesinden ve burada öğrencilerimizle buluşmasından dolayı Alper Gezeravcı’ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu etkinliğin organize edilmesinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı ile Kayseri Valiliğimiz ile Büyükşehir Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte yerli uzay aracımızla da uzay yolculuğunu gerçekleştiririz” diye konuştu.