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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi sporun başkenti yapmak için her branşta gerek tesis yatırımları gerekse ayni ve nakdi yardımlarla amatörün yanında olmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’yi ve ülkemizi yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesi amacıyla bir yandan çok sayıda sportif projeyi hayata geçirirken, bir yandan da amatör spor kulüplerine her alanda destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir, tesis yatırımlarının dışında malzeme yardımı ve maddi destek de sağlıyor.

2023 yılında Kocaeli genelindeki 118 amatör kulübe 8 milyon 745 bin TL ayni, 65 kulübe 27 milyon 925 bin TL nakdi olmak üzere Büyükşehir tarafından toplam 36 milyon 670 bin TL yardım yapıldı. Amatör sporun ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da, spor kulüplerine yapılan yardımlara çok önem veriyor.

SPORAKTİF HAYATA GEÇTİ

Büyükşehir, aynı zamanda sporun iş ve işlemlerini bir araya toplayan Amatör Spor Kulüpleri Bilgi Yazılım Sistemini (Sporaktif) hayata geçirdi.

Sistem sayesinde Kocaeli’de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileri internet üzerinden tüm verilere ulaşabiliyor. Sporaktif sistemi; kulüplere, okullara ve derneklere yapılan yardımların daha etkin bir şekilde bilinmesi ve gelen taleplerin kayıt altında alınıp gerekli veri tabanı oluşturmak amacıyla kuruldu.

Her kulübün “başkanı, yönetim kurulu, antrenörler, takımlar, sporcular, kulüplerin hangi tesisleri kullandıklarını, kulüp ve sporcu başarısı” gibi çeşitli bilgiler sisteme girilerek, bu veriler sayesinde kulüplerin değerlendirilmesi ve taleplerin adil bir şekilde karşılanması için gerekli zemin oluşturuldu. İlimizde bulunan 595 kulüp bu sistemi kullanarak hizmet alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kayıtlı ve faal olan tüm kulüplere ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen malzemeler sporcular tarafından hem antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanılıyor. Kocaeli’de yer alan amatör spor kulüplerine 30 milyon 715 bin 305 TL değerinde 72 kalemden oluşan toplam 27 bin 339 adet malzeme desteği yapıldı.