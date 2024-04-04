“Dünya Sevgisi Mayamızda Var” diyen Anadolu Efes Gönüllüleri tüm canlılara karşı duyarlılığını sürdürmeye devam ediyor. Gönüllüler, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle sokak hayvanlarına destek olmak için kollarını sıvadı. 1.5 ton mama desteği ile ormanda yaşayan patili dostları elleriyle besledi.İSTANBUL (İGFA) - Topluma ve çevreye katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla birçok gönüllülük faaliyetinde bulunan Anadolu Efes Gönüllüleri, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Gönüllüler, yılın başından itibaren İzmir, Edirne ve İstanbul gibi farklı illerde besleme etkinlikleri yaptı ve barınakları ziyaret etti. Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER), Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (Kıtmir) ve Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gibi derneklerle iş birliği içerisinde yılın başından itibaren 1.5 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturdu.

Tüm canlılara katkı sağlayan farkındalık çalışmalarını sürdüreceğini belirten gönüllüler sokakların sevimli patilileri için bir kap mama ve bir kap su çağrısında da bulundu.