Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera ve Balesi, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Bilecik'te unutulmaz bir sahne performansına imza attı. "Anadolu Ezgileri" konseriyle Bilecikli sanatseverlerin gönüllerini fetheden topluluk, program sonunda yüzlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı.PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nün "Opera ve Bale Her Yerde" anlayışıyla hayata geçirdiği 1. Anadolu Festivali, 2024 yılının Aralık ayında 6 şehirde sanatseverlerle buluşmuştu. 14 farklı eserle 15 temsilde toplam 15.358 seyirciye ulaşan festival, geleceğin sanatçılarına yönelik yetenek taramalarıyla da önemli bir misyon üstlendi.

Bu büyük başarının ardından festival, 2025 yılında kapsamını genişleterek 23 şehire yayılmayı hedefliyor. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını sanatla buluşturan festival, yerelden evrensele uzanan güçlü bir sanat köprüsü kurmaya devam ediyor. Bilecik'te "Sanata, Sanatçıya, Sanat Severlere Saygılarımızla" mottosuyla başlayan bu önemli etkinlik, 2025 ve sonraki yıllarda da artarak devam edecek.

Programın sonunda Bilecik Valiliği adına sahneye çıkan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına Bilecik'in geleneksel çömleklerinden yapılan özel bir fincan takımı takdim etti. BİRCAN, 40 yıl aradan sonra bu anlamlı hediyeyi sunarken, "bir fincanın kırk yıl hatırı vardır" diyerek İzmir Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nü tekrar Bilecik'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konser sonunda sanatseverler, sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.