Güzellik dünyasında yepyeni bir soluk… New York’ta yaşayan Burcu Gürel, kısa sürede dikkat çeken başarı hikayesiyle ABD’de güzellik sektöründe öne çıkıyor.ABDPOST

ABD (İGFA) - 37 yaşındaki başarılı tırnak sanatçısı, şu anda Manhattan'da bulunan VST Exclusive Spa Salon’da profesyonel olarak hizmet veriyor. Salonda çalışanlar arasında tek Türk olan Burcu Gürel, Rus tekniğiyle yaptığı uygulamalar sayesinde sektörde kendine özgü bir yer edinmiş durumda.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye konuşan Burcu Gürel’in hikâyesi aslında İstanbul’da başladı. İlk olarak Ataköy Towers'ta, Azerbaycanlı ustalardan eğitim aldı. Eğitimi sırasında yeteneği hemen fark edilen Burcu Gürel’e kısa süre içerisinde iş teklifleri yağdı. Özellikle tırnak tasarımında hayal gücünü konuşturduğu bir çalışması, kariyerinin dönüm noktası oldu: Gerçek dolar kağıtlarından kesip hazırladığı özel bir tırnak tasarımı.

Gerçek 1 Dolarları Kullanarak Tasarım Yaptı, Viral Oldu

Burcu Gürel’in dolar temalı tırnak tasarımı yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda güçlü bir manifestin ürünü. Kendi deyimiyle, "Bir şeyin olmasını çok istediğimde içimden geçirip bir işaret, bir totem yaparım." diyor. Burcu Gürel’in seçtiği sembol ise 1 Amerikan doları oldu. Gerçek dolar banknotlarını keserek hazırladığı bu özel tasarımı bir tür kişisel totem, bir manifest aracı olarak kullandı.

Burcu Gürel’in bu çalışması kısa sürede ilgi gördü ve büyük beğeni topladı. Tasarım sosyal medyada viral olunca “dolar tırnak” modeli Bakırköy’de efsane haline geldi. Hatta kendisine “dolar tırnak yapan kadın” lakabı takıldı ve birçok kişi bu özel tasarımı yaptırmak için onun salonuna akın etti.

Burcu Gürel, şimdi aynı tasarımı New York’ta uyguluyor ve tasarımın patentini almayı da hedefliyor.

Rus Tekniğiyle Ustalık Farkı

ABD’de güzellik salonlarında çoğunlukla Çin kökenli uygulayıcılar bulunuyor. Ancak Burcu Gürel’in tercih ettiği Rus manikür tekniği, sektörde en zor ve en kaliteli yöntem olarak biliniyor. Hassasiyet, dayanıklılık ve estetik görünüm açısından üst düzey sonuçlar veren bu teknik, aynı zamanda hijyen kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak uygulanıyor.

ABDPost.Com’a konuşan Burcu Gürel, şu anda Ruslara ait olan VST Exclusive Spa Salon’da çalışıyor ve burada birkaç uzmanla birlikte hizmet veriyor. Özellikle Çin tekniklerinin ucuz olmasına rağmen enfeksiyon riski taşıyabildiğini belirten Burcu Gürel, Rus tekniğinin tüm dünyada en iyi olarak kabul edildiğini vurguluyor.

ABDPost Okurlarına Özel İndirim

Burcu Gürel kendisine ABDPost aracılığıyla gelen tüm müşterilere %10 indirim sunacağını da belirtiyor. Salonda kalıcı oje, protez tırnak, jel tırnak ve "extension" gibi birçok uygulama mevcut. Tasarımları arasında çiçekli akvaryum tırnaklar, özgün taşlı süslemeler ve elbette çok konuşulan dolar tasarımı da yer alıyor.

New York’ta yepyeni bir hayata adım atan Burcu Gürel için burası hayallerin şehri. Türk hemşehrilerine de kapılarının açık olduğunu belirten Burcu Gürel, “Kadın-erkek tüm Türk müşterilerimi bekliyorum. Burada gerçekten profesyonel ve hijyenik bir ortamda kaliteli hizmet veriyoruz,” diyor.

Takip Edin, Destek Olun

Burcu Gürel’in sosyal medya hesabı, tırnak sanatındaki ustalığını sergileyen özgün tasarımlarla dolup taşıyor. Gürel’in birbirinden şık ve yaratıcı tasarımlarını yaptırmak isteyenler Instagram sayfasını ziyaret ederek, kendisiyle iletişime geçebilir.