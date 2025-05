KOcaeli Büyükşehir’in 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alarak oluşturduğu “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun katılımıyla açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin yer aldığı 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonunda kentin doğal güzelliklerinden bahsedip, “Kocaeli, sanatın da doğanın da iç içe buluştuğu, yaşamaktan keyif alınacak bir şehir. Ben de bununla gurur duyuyorum” dedi.

SERGİ, ZAMANI SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin yer aldığı 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonunun Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen açılışına katıldı. Türkiye’de mavi ile yeşilin iç içe yaşadığı ve zamanın başladığı yer olan Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılan muhteşem sergi ile zamanı sanata dönüştürdü. Sanatseverler sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görebilme imkanına sahip oldu.

PROF. DR. UĞUR BATI VE RESSAM EKİCİ’NİN KATKILARIYLA

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan serginin açılışında Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent tarihine sanatsal bir hafıza kaydı bırakmayı hedefleyen sergi açılışı öncesinde sanatseverler için resepsiyon verildi. Resepsiyon sırasında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’ndan mezun olan ve halen Devlet Konservatuvarı öğrencileri konuklara klasik müzik dinletisi sundu. Resepsiyonun ardından konuklar sergi alanına geçti.

“BU BİR KENT KOLEKSİYONUDUR”

Açılışta ilk konuşmayı aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uğur Batı yaptı. Sergiyi “bir kent koleksiyonu” olarak niteleyen Prof. Dr. Batı, “Sergide çok önemli bir ressam olan Akın Ekici ile çalıştık. Sergi aynı zamanda Kocaeli’nin entelektüel zihinle buluştuğu bir yer oldu” dedi. Sergiyi gezerken her eserin bir felsefesi olduğunun görüleceğini ifade eden Prof. Dr. Uğur Batı, “Serginin felsefesi de çok güzel. Doğadaki birçok nesne ile karşılaşabilirsiniz. Kocaeli Türkiye’nin Greenwich’i desek yeridir. 30. derece doğu meridyeni çok güzel bir konsept. Türkiye’de her insan, her nefes bir şekilde Kocaeli’ne uğruyor” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Uğur Batı, serginin hayata geçmesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük emeği olduğunu söyledi. “Bu anlamda tüm çalışanlara, emeği geçen çözüm odaklı tüm personele, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” diyen Prof. Dr. Batı, “Bu destekler olmasaydı asla sergiyi tamamlayamazdık” dedi.

RESSAM EKİCİ’DEN ÖVGÜ

Akın Ekici ise konuşmasında sergiye ev sahipliği yapan Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne dikkat çekti. “Burada inanılmaz bir atmosferle karşılaştık” diyen Ekici, “Böylesine bir kültür merkezinin Türkiye’de var olduğunu görmek çok sevindirici. Başkan Büyükakın’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu merkez eliyle sanatçıların eserlerinin sergilenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Akın Ekici, “Sergide emeği olan Başkan Tahir Büyükakın’a ve tüm sanatçı arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENDÜSTRİEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Başkan Büyükakın konuşmasında, Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Arazi’nden de söz etti. “Şuan Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içindeyiz” diyen Başkan Büyükakın, “Seka Park gibi bir alan Avrupa’da dahi yok. Bu alanlar içindeki fabrikalar şimdi kongre merkezi, sergi salonu olarak faaliyet gösteriyor. Yıllarca İstanbul’un gölgesinde kaldık. Ama bu geride kaldı. Kocaeli artık doğal güzellikleriyle, kültür ve sanatı ile göz dolduruyor. Kocaeli artık yeşil bir şehir. Sanat merkezleri, sergi salonları, doğanın iç içe buluştuğu, yaşamaktan zevk alınan bir şehir. Sanatın bu özelliklere vurgu yapması çok sevindirici” şeklinde konuştu.

BAŞKANDAN SANATÇILARA TEŞEKKÜR

30° Doğu meridyeninden ilham alarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Sizin gibi değerle sanatçıları şehrimizde ağırlamaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Emeğinize sağlık. Bir kez daha sizleri tebrik ediyorum” dedi. Konuşmanın sonunda Başkan Büyükakın, sergi küratörü Prof. Dr. Uğur Batı, ressam Akın Ekici ve sergide eseri olan sanatçılara çiçek, anı objeleri takdim ederek teşekkür etti. Ardından Başkan Büyükakın, Prof. Dr. Uğur Batı, sanatçılar ve konuklarla birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi.

TASARIMLAR GÖZ DOLDURDU

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İstihdam Akademileri Moda Akademisi de sergide hazırladığı tasarımlarla göz doldurdu. Kocaeli İstihdam Akademileri Moda Akademisi kapsamında hazırlanan bu özel sergi, istihdam odaklı tasarımcıların yerel malzeme ve hikâyelerden yola çıkarak oluşturduğu çağdaş tasarımları izleyiciyle buluşturdu.

SERGİ 25 MAYIS’A KADAR AÇIK

Kocaeli’nde bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan “Bir Zaman Fraktalı”, 25 Mayıs Pazar gününe kadar gezilebilecek. Sergide yer alan çalışmalar ise şöyle: Zamanın Yansıması (Aynalar)-Kocaeli’nin sanayi geçmişi ve doğal güzelliklerinin birleşimi. Keltepe Çiçeği-Kartepe’nin narin çiğdemlerinden ilham. Devinim-Kandıra ve Kefken’in sahil devinimleri. Kartepe Kuğusu-Doğanın saflığı ve kuğuların zarafeti. Zamanın Çizgileri-30° Doğu Meridyeni üzerinden Kocaeli’nin tarihsel katmanları. Gece Gündüz Akışı-Sanayi bölgelerinin durmaksızın süren ritmi.