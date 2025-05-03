Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaşandığı illerden biri olan aynı zamanda kardeş şehri olan Adıyaman’a otobüs desteğinde bulundu.TEKİRDAĞ (İGFA) - Yaşanan depremin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Adıyaman’a bir destekte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Özellikle yeni kalıcı konutların farklı bölgelerde inşa edilmesiyle birlikte ulaşım talebi artan, bu kapsamda mevcut araç filosunun yetersiz kalmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden otobüs desteği talebinde bulunan Adıyaman Belediyesi’nin talebine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olumlu yanıt verdi. Nisan Ayı Meclis Toplantısında alınan kararla 2020 model, 20 oturma 31 ayakta olmak üzere toplam 51 yolcu taşıma kapasitesine sahip Karsan marka otobüs Adıyaman Belediyesi’ne karşılıksız ve bedelsiz bir şekilde hibe edildi.

CANDAN BAŞKAN: “HER ZAMAN KARDEŞ ŞEHRİMİZ ADIYAMAN’IN YANINDAYIZ”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer yakın tarihte Adıyaman ile kardeş şehir protokolü imzaladıklarını dikkat çekerek, “Bu protokolle var olan kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve sevgimizi ete kemiğe büründürdük. Bugün de Adıyaman Belediyesi’ne 1 adet otobüs hibe ettik. Adıyaman’da artan ulaşım ihtiyacının karşılanması adına bir nebze de olsa katkı vermek istedik. Adıyaman’ı ziyaretimizde sokak sokak mahalle mahalle dolaşmıştık. Yıkımın, aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Adıyaman için canla başla çalışan bir başkanın ve üretken bir halkın varlığı bizi umutlandırdı. Allah bizlere bir daha bu acıları yaşatmasın. Ama bu acıları dayanışmayla, sevgiyle aşacağız. Her türlü engeli ancak birlikte olursak aşabiliriz. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş şehrimiz Adıyaman’ın her zaman yanında olacağız. Özellikle Adıyaman’daki yeniden inşa sürecine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz. İki kent arasında bir gönül köprüsü kurmuş durumdayız.” dedi.