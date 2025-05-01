İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asılsız iddialarına yanıt verdi: “Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz, bizi sindiremezsiniz.”ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığı’na yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Altun, Özel’in açıklamalarının devleti tanımadığını gösterdiğini belirterek, Başkanlığın görevlerini kamuoyuyla paylaştı.

Altun, İletişim Başkanlığı’nın doğru enformasyon akışı sağladığını, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu vurguladı.

“Kamu otoritelerine bilgi verir, vatandaşımıza gerçekleri ulaştırırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, devletimizin icraatlarını anlatırız” dedi.

https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1917682257554268449

Başkanlığın kamu diplomasisi faaliyetleriyle Türkiye markasını dünyaya tanıttığını, devlet ile millet arasında iletişim köprüsü olduğunu ifade eden Altun, vatandaşın dertlerini dinleyip çözüm takipçisi olduklarını belirtti. Ayrıca, basın emekçilerinin haklarını koruduklarını ve güvenli bir medya ekosistemi için çalıştıklarını ekledi.

Altun, “Gece gündüz çalışarak al bayrağımızın gücünü yüceltiriz. Bundan kim rahatsız olur? Ülkemizi uluslararası medyada şikâyet edenler” diyerek, Özel’in kendilerini meydanlarda yuhalatarak sindirmeye çalıştığını söyledi. “Hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz, bizi sindiremezsiniz. Hakikate kulaklarını tıkamayanlara sözümüzü ulaştıracağız” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.