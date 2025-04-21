Kaliteli malzeme, hizmet ve pizza sloganıyla yola çıkan Pizza Porta Via, aldığı ödüller ve başarı hikayesi ile adından sıkça söz ettiriyor.

ANKARA (İGFA) - Diyarbakırlı genç girişimci Serhat Ecer, üniversite yıllarında yüksek lisans yapmak için geldiği Ankara’da harçlığını çıkarmak için bir Amerikan firmasında mutfak personeli olarak işe başladı. Serhat Ecer, pizzacıda çalışmaya başlayana kadar hiç pizza yememişti. Mutfak personeli olarak başladığı iş hayatında deneyim kazanarak kendi markasının hayalini kurdu.

2020 yılında çok az bir bütçeyle, hurdacılar sitelerinden toplayıp onardığı makinelerle Ankara Yıldızevler’de kendi pizza restoranını açtı. Açtığı günden beri ulusal marka haline gelmeyi hedefleyen Serhat Ecer, marka logosunu, ismini, renklerini ve menüsünü kendisi oluşturarak büyük bir müşteri kitlesine ulaştı.

Kaliteli malzeme, kaliteli hizmet, kaliteli pizza sloganıyla çıktığı yolda diğer büyük rakiplerini geride bırakarak her sene çeşitli ödüller aldı. Kurumsallaşmanın önemli bir adımını daha atarak Ankara Çayyolu semtinde bir şube daha açtı. Alışveriş merkezlerine şube açma planlarıyla öncelikle Ankara’ya daha sonra tüm Türkiye’ye, son olarak yerli ve milli bir marka olarak uluslararası arenaya açılma hedefinde. Pizza Porta Via markası taze hamuru ve kaliteli malzeme içeriğiyle müşterilerine eşsiz pizza deneyimi sunmaya devam ediyor. İtalyan lezzeti olan pizza deneyiminin yanında yine İtalyan lezzeti olan makarna çeşitlerini de menüsüne ekledi.

Pizza Porta Via markası makarna ve özel salatalarıyla müşterilerinin damak tadına yön veriyor. En lezzetli makarnalardan olan ravioli, tortellini gibi çeşitleri menüsüne ekleyerek büyük başarı kazandı. Daha fit yiyecekler tercih eden müşterilerini ise geri çevirmeyerek çeşitli özel salatalar hazırladı.

Bütün bu lezzetlerin yanında özel tatlılar, patates çeşitleri, tavuk topları, tavuk kanatları gibi atıştırmalık lezzetlerle geniş ve doyurucu menüsünü her yemek platformunda sergiliyor.

Yıldızevler’de bulunan şubesi Ankara’nın sıralı en güzel manzaralı yerler listesinde bulunuyor. Büyük ve geniş terasında manzara deneyimi müşterileri tarafından keyifle tercih ediliyor.

Çayyolu şubesi ise geniş alanı ve güzel dekoruyla aynı deneyimi sağlıyor. Pizza Porta Via, birçok kişiye istihdam sağlıyor. Her şubesinde güler yüzlü ekibiyle sizleri bu geniş ve kaliteli menüyü tatmaya bekliyor.