Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 kurban kesim noktasındaki temizlik çalışmaları sürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmesi için tüm birimleriyle sahada olan Keçiören Belediyesi, kurban kesim noktası olarak belirlenen 16 farklı noktada ve kesimhanede vatandaşlar kurban ibadetlerini tamamladıktan sonra hummalı temizlik çalışması yürüttü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren görev başında olan temizlik personelleri, kesim noktalarını tazyikli suyla yıkadı. Koku giderici ve dezenfektanlarla yapılan son temizlikle birlikte alanlar yeniden halkın kullanımına uygun hale getirildi.

Keçiören Belediyesi, kurban etlerinin muhafaza edilmesi için vatandaşlara kurban poşeti dağıtırken tüm kesim alanlarında çorba ikramında bulundu.

Keçiörenlilerin kurban ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi için temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Kurban kesim alanlarımızdaki temizlik çalışmalarımızı bayram boyunca yakından takip ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmeleri hem de halk sağlığını korumak adına temizlik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başında olacak. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.