Düzce Yığılca'da Tıraşlar Köyü Erenler Mahallesi’nden ilçe merkezine seyir halinde olan, halk arasında “patpat” olarak bilinen tarım aracı kaza yaptı. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi Tıraşlar Köyü'nde meydana gelen patpat kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.