Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların kişisel gelişimlerine ve ebeveynlerin bilinçlenme sürecine katkıda bulunmak amacıyla kente kazandırılan 'Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu erken başladı. Bu kapsamda 3-4 ve 5-6 yaş arası çocuklar okul öncesi eğitimi uzmanları eşliğinde kendilerine verilen kâğıtlara baskı tekniği ile kırmızı- beyaz renkleri kullanarak Türk Bayrağı ve Atatürk resimleri yaptılar. Ardından minikler şarkılar eşliğinde dans edip oyunlar oynadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Anne-Baba Çocuk Merkezi, her hafta salı ve perşembe günleri 3-6 yaş arasındaki minikleri misafir ediyor. 10:00-12:-00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyeler sayesinde çocuklar, akranlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirirken bir yandan da eğitim hayatına daha donanımlı başlamaları için gerekli olan bilgileri öğrenme imkanı buluyor. Çocukların yanı sıra ebeveynler için de hafta içi her gün atölye ve eğitimlerin gerçekleştirildiği merkeze kayıt için başvurular 444 71 14 numaralı Güvercin Masa aracılığıyla yapılıyor.