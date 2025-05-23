Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlar ve çocuklara yönelik düzenlediği sosyal etkinliklerle yaz mevsimini coşku ve neşeyle karşıladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklı Sahili’nde düzenlenen “Yaza Merhaba’” şenliği, yüzlerce çocuğun ve ailelerinin unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı. Sosyal dayanışmayı artıran atölyelere kadınlar büyük ilgi gösterirken, çocuklar da etkinlik alanlarında doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında “Yaza Merhaba Şenliği” düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kadınlar ve çocuklar hem eğlendi hem de sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirildi.

Kavaklı Sahili’nde gerçekleştirilen şenlikte kadınlar, çocuklar ve aileler doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik, sahilin serin havasında yapılan sabah sporu ile başladı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde kadınlara yönelik makrome ve çanta boyama atölyeleri, diyetisyen söyleşisi, çocuklara özel uçurtma uçurma ve boyama etkinlikleri ile anne-çocuk atölyeleri düzenlendi.

HEM ÜRETİYOR HEM EĞLENİYORLAR

Kadınların el becerilerini geliştirmelerini destekleyen ve aynı zamanda sosyal dayanışmayı artıran atölyeler, büyük ilgi gördü. Çocuklar için düzenlenen eğlenceli etkinlikler sayesinde minikler de unutulmaz bir gün yaşadı. Anne ve çocukların birlikte vakit geçirdiği bu özel şenlik, sahile yazın enerjisini taşıdı.

KATILIMCILAR ÇOK MEMNUN

Etkinliğe katılan Anne Şehir Merkezi üyesi Canan Özmen, merkeze ilk etapta kızıyla birlikte katıldığını belirterek, “Çok güzel faaliyetlerimiz oluyor. Evde oturmak yerine buraya gelerek stres atıyoruz. Hocalarımız ve arkadaşlarımızla çok güzel zaman geçiriyoruz, her şeyden çok memnunuz” dedi. Uzun süredir Anne Şehir programlarına katılan Nazan Duras ise, “Burada olmak bir ayrıcalık. Sağlığıma çok iyi geldi. Pandemi döneminde aldığım bilgilerle rahatsızlıklarımı tedavisiz atlatabildim. Bu merkez benim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.