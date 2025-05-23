Bursa Nilüfer Belediyesi, 1. Nilüfer Karadeniz Festivali düzenlemeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Üç gün sürecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgenin kültürünün tanıtılacağı, yöresel lezzetler ve etkinliklerin yapılacağı festivale tüm vatandaşları davet etti.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Derneği (NİLSADER), KARADENİZSİAD ve Karadenizliler Platformu iş birliğinde 1. Nilüfer Karadeniz Festivali’ni düzenliyor. 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde yapılacak festivalin tanıtım toplantısı Pancar Deposu’nda düzenlendi. Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yalçın, KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun ve Karadenizliler Platformu adına Üzeyir Aktaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, “Herkesin sesi Hepimizin Nilüfer’i” sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, “Bursa’da yoğun bir nüfusu bulunan Karadeniz Bölgesi’nin 18 ilini kapsayan bir Karadeniz Festivali düzenlemeye karar verdik. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (FSM) Hastane Alanı’nda düzenlenecek festivalimizde Karadeniz’in eşsiz lezzetlerini tadabilecek, yöresel halk oyunlarını izleme fırsatı bulacaksınız. Alanda yerel ürünlerin alışveriş stantları da kurulacak” dedi.

KONSERLER OLACAK

Festivalde 3 gün boyunca etkinliklerin süreceğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Akşamları da konserlerimiz olacak. 30 Mayıs’ta Tuğçe Kandemir, 31 Mayıs’ta ise Ekin Uzunlar konseri olacak. 1 Haziran akşamı ise Karadeniz Bölgesi’nden yerel sanatçılar halkımızla buluşacak” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, tüm vatandaşları bölgenin kültürünün tanıtılacağı festivale davet etti.

KARADENİZ KÜLTÜRÜ VE GASTRONOMİSİ TANITILACAK

KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun, Bursa nüfusunun yaklaşık 3’te 1’ini oluşturan Karadeniz ile ilgili böylesi bir organizasyonun daha önce hiç olmadığını söyledi. 18 ili de kapsayacak şekilde yapılan festivalin düzenlenmesinin Bursa’da yaşayan Karadenizlileri çok mutlu ettiğini ifade eden Uzun, “Festival, Bursa’ya da katkı sağlayacaktır. Başta Başkan Şadi Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Bursa’da faaliyet gösteren 8 derneğin oluşturduğu Karadenizliler Platformu’nu temsilen konuşan Üzeyir Aktaş ise festivalin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Aktaş, festival sayesinde Karadeniz kültürü, yaşam tarzı ve gastronomisinin tanıtılacağını vurguladı.