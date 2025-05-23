Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Sarıyer'deki Kireçburnu Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde cuma namazını kıldı.

Namaz sonrasında caminin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirdiği cuma gününü tebrik ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet-i Aliyye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve caminin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı rahmetle, şükranla yâd ettiğini belirtti.

Sırtını iki asırlık maziye yaslayan kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyükleri, caminin tüm hamilerini de minnetle andığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da biri ise burada beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Cami'miz 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden İstanbulluların hizmetine sunulan Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Hayırseverler başta olmak üzere caminin yapımında görev alan yüklenici firmaya, işçi, mimar ve mühendislere şahsı ve milleti adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.