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Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal kesimde yaşayan üreticilere arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine destek vermek amacıyla arı kovanı hibe etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi üretimin her alanında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Arı kovanı hibesi kapsamında Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa bölgesinde arıcılık yapan vatandaşlara 2500 adet arı kovanı dağıtıldı.

BELGE İLE BAŞVURANA DESTEK

Kovan hibesi hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağladıklarını belirterek, “Arıcılık faaliyeti ile uğraşan üreticilere desteklerimiz devam edecek” dedi.

ÜRETİCİ DESTEKTEN MEMNUN

Kovanların maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen arıcı Mehmet Özçelik ise, “Arıcılık faaliyetlerine amatör olarak başladım. Kendime ait 3-4 adet arı kovanım bulunuyor. Arıcılık faaliyetine başladığım zaman kovanlar 250 TL gibi bir maliyetteydi. Şuan 1000 TL oldu. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak vermiş olduğu kovanlardan çok memnunuz. Bu kovanlar sayesinde daha çok bal üretme imkânım olabilecek. Arıcılık faaliyeti ile uğraşan üreticilere desteklerinden dolayı Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.