MHP Kadın Aile Çocuk Politikaları Başkanlığı (KAÇEP), Anneler Günü’nde Alparslan Türkeş Meydanı’nda annelere çiçek dağıtarak anlamlı bir kutlama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Aile Çocuk Politikaları Başkanlığı (KAÇEP), Anneler Günü dolayısıyla Alparslan Türkeş Meydanı’nda bir etkinlik düzenledi.

Annelere ve geleceğin annelerine çiçekler dağıtarak günlerini kutlayan KAÇEP, sevgi ve minnet dolu anlar yaşattı.

KAÇEP tarafından yapılan açıklamada, “Türk milletinin temelini oluşturan aile yapısının mimarları, fedakârlığın ve karşılıksız sevginin timsali annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı nesillerin yetişmesinde en büyük paya sahip annelerimiz; sabrın, merhametin ve şefkatin adıdır. Bir gün değil, her gün hürmetle anılması gereken bu kutlu varlıklar için ne yapsak azdır. Başta şehit anneleri olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan annelerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz” denildi.

Etkinlik, annelerden büyük takdir topladı.